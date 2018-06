Intelligente Kommunikation auf allen Kanälen

Für clever umgesetzte Medienstrategien.

Das Publizieren von Inhalten verlangt Ihnen in der digitalen, crossmedial funktionierenden Welt von heute einiges ab. Für das kostengünstige, effiziente Handling stellen wir Ihnen mit vjoon K4 ein hocheffizientes Publishingsystem als «Software as a Service» (Saas) zur Verfügung.

Die Software bietet Ihnen wesentliche Vorteile bei der Herstellung crossmedialer Publikationen. Alle an einer Publikation beteiligten Fachbereiche können gemeinsam am Produkt arbeiten, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen; vom Produktmanagement über die Redaktion, das Content Management, das Korrektorat und die Übersetzung bis hin zum Marketing, dem Design, der Grafik und dem Layout. Ergebnis sind effiziente Prozesse mit denen sich passgenaue, medienübergreifende Produkte erstellen lassen.